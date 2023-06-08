Генштаб: Окупанти розселяють евакуйованих поруч із військовими, аби прикритися цивільними
Четвер, 8 червня 2023, 18:57
Генеральний штаб Збройних сил України має інформацію, що російські загарбники розселяють людей, яких евакуювали з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, у тих же будівлях, де розміщені військовослужбовці.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 8 червня
Дослівно: "У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.
Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням".
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, яку вони захопили у перший же день повномасштабного вторгнення. Росіяни зруйнували машинну залу й саму станцію, її не відновити. Підрив Каховської ГЕС спричинив техногенну екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села.
- Штаб із ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС шукає шляхи для евакуації українських громадян із лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією.
- З тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини вдалося врятувати сім’ю, яка рятувалась від води на даху будинку після підриву Каховської ГЕС.
- 7 червня Генштаб ЗСУ інформував, що в окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області російські загарбники заблокували всі можливі шляхи виїзду й заборонили евакуацію попри затоплення територій через підрив Каховської ГЕС.
- Російські диверсійні групи намагалися потрапити на правий берег Дніпра як цивільні під приводом евакуації.