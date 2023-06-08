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Генштаб: Окупанти розселяють евакуйованих поруч із військовими, аби прикритися цивільними

Олена РощінаЧетвер, 8 червня 2023, 18:57

Генеральний штаб Збройних сил України має інформацію, що російські загарбники розселяють людей, яких евакуювали з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС, у тих же будівлях, де розміщені військовослужбовці. 

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 8 червня

Дослівно: "У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. 

Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням".

Передісторія: 

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСвійнаГенштаб
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