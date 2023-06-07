П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ
В окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області російські загарбники заблокували всі можливі шляхи виїзду й заборонили евакуацію попри затоплення територій через підрив Каховської ГЕС.
Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 7 червня
Дослівно Генштаб ЗСУ: "Російська Федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування.
Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту.
Проте російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію".
Деталі: Крім того, в місті Гола Пристань Херсонської області окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них.
На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.
Нагадаємо: Українські військові записали відео з дрона про те, як на окупованій частині Херсонщини на даху затопленого будинку рятуються люди. Жінку й двох дітей з-під окупованих Олешок росіяни не евакуйовували більше доби.
Українська влада шукає шляхи для евакуації українських громадян із лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, яку вони захопили у перший же день повномасштабного вторгнення. Росіяни зруйнували машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької АЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив техногенну екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила, також почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією України, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
- Росія звинуватила Україну в підриві Каховської ГЕС. Секретар РНБОУ Олексій Данілов відповів, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС.
- Українські прокурори відкрили справу про екоцид за фактом підриву Каховської ГЕС.
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