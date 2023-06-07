Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 7 червня 2023, 18:58
П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ
Козачі Лагері, фото з "Олешки онлайн" - 05542online.com

В окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області російські загарбники заблокували всі можливі шляхи виїзду й заборонили евакуацію попри затоплення територій через підрив Каховської ГЕС.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 7 червня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Російська Федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування. 

Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. 

Проте російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію".

Деталі: Крім того, в місті Гола Пристань Херсонської області окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. 

На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Українські військові записали відео з дрона про те, як на окупованій частині Херсонщини на даху затопленого будинку рятуються люди. Жінку й двох дітей з-під окупованих Олешок росіяни не евакуйовували більше доби.

Українська влада шукає шляхи для евакуації українських громадян із лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією.

Передісторія: 

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

Теми: Херсонська областьевакуаціяКаховська ГЕСГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Херсонська область
З даху затопленого будинку вдалося врятувати сім’ю, якій військові передавали воду дроном
Бізнес закликали допомогти човнами та іншим спорядженням рятувальникам
У МОЗ розповіли про стан медичних закладів у зоні підтоплення
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: