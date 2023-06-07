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П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 7 червня 2023, 18:58
П’яні російські вояки заблокували всі шляхи евакуації з Козачих Лагерів – Генштаб ЗСУ
Козачі Лагері, фото з "Олешки онлайн" - 05542online.com

В окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області російські загарбники заблокували всі можливі шляхи виїзду й заборонили евакуацію попри затоплення територій через підрив Каховської ГЕС.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 7 червня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "Російська Федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування. 

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Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. 

Проте російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію".

Деталі: Крім того, в місті Гола Пристань Херсонської області окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. 

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На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Нагадаємо: Українські військові записали відео з дрона про те, як на окупованій частині Херсонщини на даху затопленого будинку рятуються люди. Жінку й двох дітей з-під окупованих Олешок росіяни не евакуйовували більше доби.

Українська влада шукає шляхи для евакуації українських громадян із лівого берега Херсонської області, який перебуває під окупацією.

Передісторія: 

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Теми: Херсонська областьевакуаціяКаховська ГЕСГенштаб
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