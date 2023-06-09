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Лукашенко і Путін зустрілися у Сочі: оголосили, коли завезуть ядерну зброю до Білорусі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 червня 2023, 14:53
Лукашенко і Путін зустрілися у Сочі: оголосили, коли завезуть ядерну зброю до Білорусі
Олександр Лукашенко, Володимир Путін, фото: "Пул первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз приїхав до Росії на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: провладне білоруське інформагентство "Белта", російські пропагандисти "ТАСС", Telegram-канал "Пул первого"

Деталі: Білоруський та російський диктатори зустрічаються у Сочі у неформальній обстановці.

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На зустрічі Путін оголосив, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусії почнеться відразу ж після того, як 7 - 8 липня завершиться підготовка споруд для неї.

Пряма мова Путіна: "Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7 - 8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно".

Що було раніше: Напередодні візиту Лукашенко на зустрічі з секретарями рад безпеки держав - членів ОДКБ в черговий раз закликав до переговорів задля досягнення "миру" у війні проти України.

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Теми: ЛукашенкоПутін
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