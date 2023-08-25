Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не гарантував безпеки ватажку "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину після його спроби організувати заколот у Росії.

Джерело: білоруське держвидання Белта

Пряма мова Лукашенка: "Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це, по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла".

Деталі: Він також заявив, що двічі говорив із Пригожиним про безпеку.

Пряма мова Лукашенка: "Ми двічі підходили до цього. Перший раз, коли я йому дзвонив і йшли переговори, коли вони маршем ішли на Москву. Я йому кажу: "Жень, ти розумієш, ти згубиш людей і сам загинеш?" У запалі ця людина (тільки з фронту): "Чорт із ним, загину!" Я йому кажу: "Жень, я зараз тобі вишлю мотузку і шматок мила". − "Ні, ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину". Ось перша розмова йшла. Другий раз, коли він приїжджав до мене з Дімою Уткіним. Я категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться".

Деталі: Він також запевняє, що Путін не може стояти за замахом на Пригожина − мовляв, "дуже груба робота".

"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, ухвалюючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", − заявив Лукашенко.

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