На Харківщині внаслідок нічної атаки стався викид шкідливих речовин

У Богодухівському районі Харківщини внаслідок нічної атаки з боку росіян сталися викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Джерело: Краснокутська селищна рада Богодухівського району

Дослівно: "Сьогодні вночі ворог завдав ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури нашої громади. У зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря.

У зв’язку з погіршенням якості повітря державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров'я України" закликає населення Краснокутської громади, а особливо жителів смт Краснокутськ, с. Качалівка та с. Любівка, не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними (особливо це стосується дітей)".

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Що передувало: Раніше Харківська ОВА повідомляла, що вночі в с. Старий Мерчик Богодухівського району внаслідок ударів дронів типу "Шахед" по території газвидобувного підприємства пошкоджено газопровід, сталася пожежа. Поранення зазнав працівник підприємства.

Також вночі у с. Качалівка Богодухівського району на території нафтогазоконденсатного родовища внаслідок ударів трьома дронами типу "Шахед" виникла пожежа, постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу Вовчанська вночі пошкоджено вікна будинку, двері, гараж та господарчі споруди. Постраждали 63-річний чоловік та 69-річна жінка.