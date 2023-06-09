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На Харьковщине в результате ночной атаки произошел выброс вредных веществ

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 18:28
На Харьковщине в результате ночной атаки произошел выброс вредных веществ
Краснокутск, скриншот deepstatemap

В Богодуховском районе Харьковской области в результате ночной атаки со стороны россиян произошли выбросы вредных веществ в атмосферу.

Источник: Краснокутский поселковый совет Богодуховского района

Дословно: "Сегодня ночью враг нанес удары по объекту нефтегазовой инфраструктуры нашей общины. В связи с пожаром, который возник на предприятии, произошли вредные выбросы в атмосферный воздух.

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В связи с ухудшением качества воздуха государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" призывает население Краснокутской общины, а особенно жителей пгт Краснокутск, с. Качаловка и с. Любовка, не открывать окна, провести влажную уборку в домах и ограничить пребывание на улице в эти выходные (особенно это касается детей)".

Что предшествовало: Ранее Харьковская ОГА сообщала, что ночью в с. Старый Мерчик Богодуховского района в результате ударов дронов типа "Шахед" по территории газодобывающего предприятия поврежден газопровод, произошел пожар. Ранения получил работник предприятия.

Также ночью в с. Качаловка Богодуховского района на территории нефтегазоконденсатного месторождения в результате ударов тремя дронами типа "Шахед" возник пожар, пострадавших нет.

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В результате обстрела Волчанска ночью повреждены окна дома, двери, гараж и хозяйственные постройки. Пострадали 63-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Темы: Харьковская областьвойнаэкология
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