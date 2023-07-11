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Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 липня 2023, 10:27
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
ОЛЕКСІЙ ТАНДИР. ФОТО З FACEBOOK МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

Судово-психологічна експертиза встановила, що суддя Олексій Тандир, який на смерть збив на блокпості в Києві нацгвардійця, перебував у стані сп’яніння на момент ДТП. Водночас захист судді заявив, що їх не проінформували про експертизу, і вважає висновок щодо сп'яніння передчасним.

Джерело: пресслужба ДБР, Суспільне із посиланням на коментар адвокатки Тандира

Дослівно: "Суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння". 

Деталі: Також іншою експертизою встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

Досудове розслідування розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Судді загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Доповнено: Адвокатка Тандира Ірина Бовнегра заявила, що стороні захисту не було відомо про проведення експертизи, і відповідну інформацію захист дізнався зі ЗМІ.

Пряма мова: "Цікаво, що майже за два місяці результатів біологічних зразків не має, а дивна експертиза є. З самого початку ми наполягали, що перші зразки здали під безперервну відеозйомку, що унеможливлює її підміну. Тексту психологічної експертизи не бачила, тому не можу прокоментувати". 

Більше деталей: Вона додала, що результати такої експертизи оскаржити не можна, однак можливо провести повторні або комплексні експертизи. Однак спочатку захист має ознайомитися з самою експертизою.

Пряма мова: "Моя думка — що передчасна кваліфікація щодо стану сп'яніння вимагає від органу досудового розслідування правдами і неправдами віднайти підстави кваліфікувати саме за такою кваліфікацією".

Передісторія

  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
  • ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння. Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків, пізніше зразки відібрали.
  • Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

Теми: ДТПДБРалкогольсуд
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