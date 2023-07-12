"Росія бикує": Кулеба пояснив, чому поки є лише військовий шлях до перемоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що переговори з Кремлем стануть можливі, коли Росія виведе свої війська з території України, а зараз вона вперто й зухвало намагається домогтися своїх цілей за допомогою зброї.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Якщо є шлях дипломатичного вирішення і зберегти життя людей і здоров’я людей, солдатів, цивільних, то, звичайно, краще дипломатія.

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Але станом на зараз Росія ж "бикує" і вважає, що вона все ще може досягнути якихось своїх цілей військовим шляхом, то ми їм військовим шляхом разом з партнерами показуємо, що вона цього не досягне. Тобто поки що шлях до перемоги суто військовий.

Якщо Росія добровільно вийде з території України, щоб зберегти життя своїх солдат, тоді відкриється шлях до якихось переговорів. Але зараз? Ну, як?

Я не думаю, що зараз хтось може собі дозволити вийти і сказати… Або навіть не виходити, а десь у закритому кабінеті сказати, що я не до кінця підтримую звільнення українських територій".

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Деталі: Кулеба переконаний, що союзники підтримують прагнення України відновити контроль над своїми землями в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року – у тому числі, військово.

На запитання, чи не звучать уже гучніше голоси про те, що настав час для дипломатії, голова МЗС відповів: "Ні. Ще рано. Думаю, що ці голоси ближче до кінця року будуть намагатися звучати голосніше".

"Але і наші хлопці на фронті, і ми на дипломатичному фронті працюємо так, щоб ці люди не заважали Україні наближати її перемогу", – сказав Кулеба.

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