"Россия быкует": Кулеба объяснил, почему пока есть только военный путь к победе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переговоры с Кремлем станут возможны, когда Россия выведет свои войска с территории Украины, а сейчас она упрямо и дерзко пытается добиться своих целей с помощью оружия.
Источник: Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"
Прямая речь: "Если есть путь дипломатического решения и сохранить жизни людей и здоровье людей, солдат, гражданских, то, конечно, лучше дипломатия.
Но по состоянию на сейчас Россия же "быкует" и считает, что она все еще может достичь каких-то своих целей военным путем, поэтому мы им военным путем вместе с партнерами показываем, что она этого не достигнет. То есть пока путь к победе чисто военный.
Если Россия добровольно выйдет с территории Украины, чтобы сохранить жизни своих солдат, тогда откроется путь к каким-то переговорам. Но сейчас? Ну, как?
Я не думаю, что сейчас кто-то может себе позволить выйти и сказать... Или даже не выходить, а где-то в закрытом кабинете сказать, что я не до конца поддерживаю освобождение украинских территорий".
Детали: Кулеба убежден, что союзники поддерживают стремление Украины восстановить контроль над своими землями в пределах международно признанных границ 1991 года – в том числе, военно.
На вопрос, не звучат ли уже громче голоса о том, что пришло время для дипломатии, глава МИД ответил: "Нет. Еще рано. Думаю, что эти голоса ближе к концу года будут пытаться звучать громче".
"Но и наши ребята на фронте, и мы на дипломатическом фронте работаем так, чтобы эти люди не мешали Украине приближать ее победу", – сказал Кулеба.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны только тогда, когда выйдет на границы 1991 года, и что "мир" без Крыма Зеленский не будет считать "победой".
- Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин будет вынужден искать диалог, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом.
- Еще в прошлом году советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Украина никогда полностью не отказывалась от переговоров с Россией, но имеет четкое условие – вывод российских сил с территории Украины.
- Президент Чехии Петр Павел заявил, что любые достижения на поле боя в Украине до конца 2023 года должны стать основой для переговоров между Киевом и Москвой.