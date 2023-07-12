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"Россия быкует": Кулеба объяснил, почему пока есть только военный путь к победе

Елена РощинаСреда, 12 июля 2023, 13:08
Россия быкует: Кулеба объяснил, почему пока есть только военный путь к победе
Дмитрий Кулеба, фото из его Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переговоры с Кремлем станут возможны, когда Россия выведет свои войска с территории Украины, а сейчас она упрямо и дерзко пытается добиться своих целей с помощью оружия.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если есть путь дипломатического решения и сохранить жизни людей и здоровье людей, солдат, гражданских, то, конечно, лучше дипломатия.

Но по состоянию на сейчас Россия же "быкует" и считает, что она все еще может достичь каких-то своих целей военным путем, поэтому мы им военным путем вместе с партнерами показываем, что она этого не достигнет. То есть пока путь к победе чисто военный.

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Если Россия добровольно выйдет с территории Украины, чтобы сохранить жизни своих солдат, тогда откроется путь к каким-то переговорам. Но сейчас? Ну, как? 

Я не думаю, что сейчас кто-то может себе позволить выйти и сказать... Или даже не выходить, а где-то в закрытом кабинете сказать, что я не до конца поддерживаю освобождение украинских территорий".

Детали: Кулеба убежден, что союзники поддерживают стремление Украины восстановить контроль над своими землями в пределах международно признанных границ 1991 года – в том числе, военно. 

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На вопрос, не звучат ли уже громче голоса о том, что пришло время для дипломатии, глава МИД ответил: "Нет. Еще рано. Думаю, что эти голоса ближе к концу года будут пытаться звучать громче". 

"Но и наши ребята на фронте, и мы на дипломатическом фронте работаем так, чтобы эти люди не мешали Украине приближать ее победу", – сказал Кулеба.

Предыстория:

Темы: переговорывойнаРосcияКулеба Дмитрий
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