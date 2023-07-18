Окупанти кажуть, що запустили реверсний рух Кримським мостом

Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня.

Джерело: Мінтранс РФ у Telegram

Дослівно Мінтранс РФ: "Рух автотранспорту Кримським мостом відкрито в реверсному режимі крайньою правою смугою напрямку Тамань − Керч".

Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня. Відео РБК pic.twitter.com/I9VbxnJuRg Реклама: July 18, 2023

Що було раніше: Окупанти заявили, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі мали запустити перші вантажні тестові автомобілі – і якщо все буде добре, то з першої години ночі мали дозволити проїзд легковим авто.

Також росіяни повідомили, що збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

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