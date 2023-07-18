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Окупанти кажуть, що запустили реверсний рух Кримським мостом

Ірина БалачукВівторок, 18 липня 2023, 10:53
Окупанти кажуть, що запустили реверсний рух Кримським мостом
Скриншот з відео

Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня.

Джерело: Мінтранс РФ у Telegram

Дослівно Мінтранс РФ: "Рух автотранспорту Кримським мостом відкрито в реверсному режимі крайньою правою смугою напрямку Тамань − Керч".

Що було раніше: Окупанти заявили, що рух Кримським мостом спочатку планують запустити в реверсному режимі по одній смузі. 17 липня опівночі мали запустити перші вантажні тестові автомобілі – і якщо все буде добре, то з першої години ночі мали дозволити проїзд легковим авто.

Також росіяни повідомили, що збираються запустити двосторонній рух однією стороною Кримського мосту 15 вересня, а другою стороною – у листопаді, один проліт мосту відновленню не підлягає.

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Передісторія:

  • Під ранок 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту "впав" проліт.
  • Джерела "Української правди" повідомили, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про 2 надводних безпілотники озвучило і російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.
  • Раніше росЗМІ повідомляли, що Кримський міст з неба охороняють винищувачі, а під водою водолази і бойові дельфіни. 
  • Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Теми: Керченський містКримтранспорт
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