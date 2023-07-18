Российский Минтранс заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля.

Источник: Минтранс РФ в Telegram

Дословно Минтранс РФ: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь".

Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня. Відео РБК pic.twitter.com/I9VbxnJuRg Реклама: July 18, 2023

Что было раньше: Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.

Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

Читайте также: Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: