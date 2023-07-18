Российский Минтранс заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля, но действует он только для легковых авто.

Источник: Минтранс РФ в Telegram

Дословно Минтранс РФ: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь".

Реклама:

Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня. Відео РБК pic.twitter.com/I9VbxnJuRg — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2023

Детали: Позже созданный оккупантами оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщил, что по мосту пускают только легковые авто после досмотра.

Автобусы и грузовики через мост не пускают − они могут воспользоваться паромом и тем, что оккупанты называют альтернативным маршрутом − через временно оккупированные территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается что участок реверса составляет 800 м, а на остальной части автодорожной части моста движение по двум полосам.

Разрешенная скорость на реверсном участке − 20 км/час. Кроме того, автомобили должны придерживаться интервала в минимум 50 м.

Что было раньше: Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.

Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

Читайте также: Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста

Предыстория: