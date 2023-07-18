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Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту для легковых авто

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 10:53
Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту для легковых авто
Скриншот из видео

Российский Минтранс заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля, но действует он только для легковых авто.

Источник: Минтранс РФ в Telegram

Дословно Минтранс РФ: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь".

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Детали: Позже созданный оккупантами оперативный канал о ситуации на Крымском мосту сообщил, что по мосту пускают только легковые авто после досмотра.

Автобусы и грузовики через мост не пускают − они могут воспользоваться паромом и тем, что оккупанты называют альтернативным маршрутом − через временно оккупированные территории Украины.

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Сообщается что участок реверса составляет 800 м, а на остальной части автодорожной части моста движение по двум полосам.

Разрешенная скорость на реверсном участке − 20 км/час. Кроме того, автомобили должны придерживаться интервала в минимум 50 м.

Что было раньше: Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.

Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.

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Темы: Керченский мостКрымтранспорт
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