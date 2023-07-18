Оккупанты говорят, что запустили реверсное движение по Крымскому мосту
Российский Минтранс заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе Крымского моста ночью 18 июля.
Источник: Минтранс РФ в Telegram
Дословно Минтранс РФ: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь".
Російський Мінтранс заявив, що запустив двосторонній рух однією смугою Кримського мосту вночі 18 липня. Відео РБК pic.twitter.com/I9VbxnJuRgРеклама:— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2023
Что было раньше: Оккупанты заявили, что движение по Крымскому мосту сначала планируют запустить в реверсном режиме по одной полосе. 17 июля в полночь планировали запустить первые грузовые тестовые автомобили – и если все будет хорошо, то с часу ночи – пустить легковые машины.
Также россияне заявили, что собираются запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста 15 сентября, а по второй стороне − в ноябре, один пролет восстановлению не подлежит.
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Предыстория:
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.