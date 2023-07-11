У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Міністерство оборони Білорусі розраховує на обмін досвідом із найманцями російської приватної військової компанії "Вагнер" на білоруських полігонах.
Джерело: "Белта" з посиланням на Міноборони своєї країни
Дослівно: "Після прибуття представників ПВК "Вагнер" та їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом особливу увагу приділять прийомам та способам ведення бойових дій Збройними Силами Білорусь".
Деталі: Міноборони заявило, що на полігонах Білорусі завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів Збройних Сил Росії зі складу регіонального угруповання військ (сил).
Полігони Збройних Сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії. Попередню ротацію російських підрозділів РУВ (с), яка проходила більше місяця тому, "успішно завершено".
"При виникненні загроз Союзній державі підрозділи РУВ (с) готові забезпечити безпеку та захист", – додали в Міноборони РФ.
Передісторія:
- 24 червня після заколоту групи "Вагнер" і розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.
- 27 червня Лукашенко говорив, що Пригожин перебуває в Білорусі, але 6 липня його там не було. 4 липня повідомлялось, що Пригожин прибув до Санкт-Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю.
- 5 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише частина найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Білорусі після спроби заколоту в Росії. 11 липня у Вільнюсі він заявив, що не бачить присутності "вагнерівців" у Білорусі.
- Для бойовиків групи "Вагнер" Білорусь підготувала наметовий табір у районі міста Осиповичі Могильовської області.