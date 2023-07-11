У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої

Міністерство оборони Білорусі розраховує на обмін досвідом із найманцями російської приватної військової компанії "Вагнер" на білоруських полігонах.

Джерело: "Белта" з посиланням на Міноборони своєї країни

Дослівно: "Після прибуття представників ПВК "Вагнер" та їх розосередження на полігонах для проведення занять та взаємного обміну досвідом особливу увагу приділять прийомам та способам ведення бойових дій Збройними Силами Білорусь".

Деталі: Міноборони заявило, що на полігонах Білорусі завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів Збройних Сил Росії зі складу регіонального угруповання військ (сил).

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Полігони Збройних Сил Білорусі готуються прийняти чергову зміну для спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії. Попередню ротацію російських підрозділів РУВ (с), яка проходила більше місяця тому, "успішно завершено".

"При виникненні загроз Союзній державі підрозділи РУВ (с) готові забезпечити безпеку та захист", – додали в Міноборони РФ.

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