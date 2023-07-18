Более 90 машин: вторая за день колонна с "вагнеровцами" приехала в Беларусь
В Беларусь прибывает уже пятая колонна бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".
Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн, русская служба "BBC"
Прямая речь: "За день в Беларусь прибыла вторая колонна с наемниками Пригожина. По нашим данным, в ней от 90 до 100+ единиц техники, она больше, чем предыдущая, замеченная сегодня (во вторник - ред.) утром.
Колонна движется по маршруту от границы с РФ (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей.
Сейчас, по нашим данным, колонна съезжает с трассы М5 в с. Цель, где расположен лагерь ЧВК "Вагнер". Машины в колонне передвигаются на номерах т.н. ЛНР, реже т.н. ДНР и РФ, иногда вообще без номеров".
Детали: В колонне заметили различную пассажирскую технику: "буханки", пикапы с открытыми багажниками, пассажирские автобусы, фуры, легковые авто. Также в колонне есть несколько бензовозов и Уралы с прицепами.
Колонну сопровождает белорусская ГАИ. Также появилось фото отдельных автомобилей из колонны.
Ранее "вагнеровцы" опубликовали видео, на котором заявили, что их база на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае РФ перестает существовать с 1 августа.
Предыстория:
- Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
- 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в Россиииз-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
- Предполагается, что 11-12 июля лагерь в Цели посетил Евгений Пригожин. Туда по состоянию на 17 июля приехали по меньшей мере три колонны "вагнеровцев". Они якобы без тяжелого оружия.
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом"между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.