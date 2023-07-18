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Более 90 машин: вторая за день колонна с "вагнеровцами" приехала в Беларусь

Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 17:27
Более 90 машин: вторая за день колонна с вагнеровцами приехала в Беларусь
Фото: Беларуски Гаюн

В Беларусь прибывает уже пятая колонна бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн, русская служба "BBC"

Прямая речь: "За день в Беларусь прибыла вторая колонна с наемниками Пригожина. По нашим данным, в ней от 90 до 100+ единиц техники, она больше, чем предыдущая, замеченная сегодня (во вторник - ред.) утром.

Колонна движется по маршруту от границы с РФ (КПП Дубовичка) по трассе Р43 и далее М5 в направлении Осиповичей.

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Сейчас, по нашим данным, колонна съезжает с трассы М5 в с. Цель, где расположен лагерь ЧВК "Вагнер". Машины в колонне передвигаются на номерах т.н. ЛНР, реже т.н. ДНР и РФ, иногда вообще без номеров".

Детали: В колонне заметили различную пассажирскую технику: "буханки", пикапы с открытыми багажниками, пассажирские автобусы, фуры, легковые авто. Также в колонне есть несколько бензовозов и Уралы с прицепами.

Колонну сопровождает белорусская ГАИ. Также появилось фото отдельных автомобилей из колонны.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее "вагнеровцы" опубликовали видео, на котором заявили, что их база на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае РФ перестает существовать с 1 августа.

Предыстория:

Темы: БеларусьВагнер
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