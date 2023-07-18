У Білорусь прибула чергова колона вагнерівців
До наметового табору в Білорусі, який облаштували для вагнерівців, прямує четверта велика колона найманців ПВК "Вагнер", помітили рух 80 машин різних модифікацій.
Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн, Motolko
Дослівно: "Прямо зараз у напрямку Осиповичів і табору в с.Ціль трасою М5 від Бобруйська рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер".
У складі колони щонайменше 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих Уралів і КамАЗів. Техніка рухається з номерами (терористичних) "ЛНР"/"ДНР".
Деталі: Рух колони ПВК "Вагнер" помітили приблизно о 12:30 трасою М5 від Осиповичів у напрямку табору в селі Ціль.
Колона розтягнулася трасою на +- 5 км і зараз вже під'їжджає до з'їзду на село, де розташований наметовий табір для найманців ПВК "Вагнер".
За нашими спостерігачів це вже 4-та колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі.
Тим часом 18 липня борт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вчетверте після невдалого заколоту проти російського керівництва прилетів до Білорусі з Росії.
Передісторія:
- Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
- 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
- Припускається, що 11-12 липня табір у Целі відвідав Євген Пригожин. Туди станом на 17 липня приїхали щонайменше три колони "вагнерівців". Вони нібито без важкої зброї.
- Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.