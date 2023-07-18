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У Білорусь прибула чергова колона вагнерівців

Альона Мазуренко Вівторок, 18 липня 2023, 15:12
У Білорусь прибула чергова колона вагнерівців
скриншот

До наметового табору в Білорусі, який облаштували для вагнерівців, прямує четверта велика колона найманців ПВК "Вагнер", помітили рух 80 машин різних модифікацій.

Джерело: моніторингова група Беларускі ГаюнMotolko

Дослівно: "Прямо зараз у напрямку Осиповичів і табору в с.Ціль трасою М5 від Бобруйська рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер".

У складі колони щонайменше 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси і кілька тентованих Уралів і КамАЗів. Техніка рухається з номерами (терористичних) "ЛНР"/"ДНР".

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Деталі: Рух колони ПВК "Вагнер" помітили приблизно о 12:30 трасою М5 від Осиповичів у напрямку табору в селі Ціль.

 

Колона розтягнулася трасою на +- 5 км і зараз вже під'їжджає до з'їзду на село, де розташований наметовий табір для найманців ПВК "Вагнер".

За нашими спостерігачів це вже 4-та колона найманців Пригожина, яка прибула до Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом 18 липня борт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вчетверте після невдалого заколоту проти російського керівництва прилетів до Білорусі з Росії.

Передісторія:

Теми: ВагнерБілорусь
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