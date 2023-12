РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії

Російське комнадування зіткнулася зі складним вибором: посилювати свої війська в Херсонській області України за рахунок підрозділів із Запорізької області чи ні.

Джерело: огляд військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 19 липня

Дослівно: "З початку липня 2023 року існує висока ймовірність активізації бойових дій в районі нижньої течії Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також оспорюють острови в дельті Дніпра.

Обидві сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів.

Росія стоїть перед дилемою, вирішуючи, чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою Дніпровську групу військ за рахунок розтягнутих підрозділів, що протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області.

