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РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 08:48
РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії
Ситуація на Херсонщині, DeepState map

Російське комнадування зіткнулася зі складним вибором: посилювати свої війська в Херсонській області України за рахунок підрозділів із Запорізької області чи ні.

Джерело: огляд військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 19 липня

Дослівно: "З початку липня 2023 року існує висока ймовірність активізації бойових дій в районі нижньої течії Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також оспорюють острови в дельті Дніпра.

Обидві сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів.

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Росія стоїть перед дилемою, вирішуючи, чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою Дніпровську групу військ за рахунок розтягнутих підрозділів, що протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області. 

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 18 липня британська розвідка констатувала, що українські та російські війська досягли за минулий тиждень незначних просувань на фронті.

Теми: війнаХерсонська областьЗапорізька областьрозвідка
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