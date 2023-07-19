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РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 08:48
РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії
Ситуація на Херсонщині, DeepState map

Російське комнадування зіткнулася зі складним вибором: посилювати свої війська в Херсонській області України за рахунок підрозділів із Запорізької області чи ні.

Джерело: огляд військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії за 19 липня

Дослівно: "З початку липня 2023 року існує висока ймовірність активізації бойових дій в районі нижньої течії Дніпра. Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ також оспорюють острови в дельті Дніпра.

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Обидві сторони використовують невеликі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосувала тактичні безпілотні літальні апарати односторонньої дії для знищення деяких російських катерів.

Росія стоїть перед дилемою, вирішуючи, чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою Дніпровську групу військ за рахунок розтягнутих підрозділів, що протистоять українському контрнаступу в Запорізькій області. 

Цьому передувало: 18 липня британська розвідка констатувала, що українські та російські війська досягли за минулий тиждень незначних просувань на фронті.

Теми: війнаХерсонська областьЗапорізька областьрозвідка
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