Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии

Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 08:48
РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии
Ситуация на Херсонщине, DeepState map

Российское командование столкнулось со сложным выбором: усиливать свои войска в Херсонской области Украины за счет подразделений из Запорожской области или нет.

Источник: обзор военной разведки Министерства обороны Великобритании за 19 июля

Дословно: "С начала июля 2023 года существует высокая вероятность активизации боевых действий в районе нижнего течения Днепра. Кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также оспаривают острова в дельте Днепра.

Реклама:

Обе стороны используют небольшие, быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические беспилотные летательные аппараты одностороннего действия для уничтожения некоторых российских катеров.

Россия стоит перед дилеммой, решая, реагировать ли на эти угрозы, усиливая свою Днепровскую группу войск за счет растянутых подразделений, противостоящих украинскому контрнаступлению в Запорожской области". 

Этому предшествовало: 18 июля британская разведка констатировала, что украинские и российские войска достигли за прошедшую неделю незначительных продвижений на фронте.

Темы: войнаХерсонская областьЗапорожская областьразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: