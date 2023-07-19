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РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии

Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 08:48
РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии
Ситуация на Херсонщине, DeepState map

Российское командование столкнулось со сложным выбором: усиливать свои войска в Херсонской области Украины за счет подразделений из Запорожской области или нет.

Источник: обзор военной разведки Министерства обороны Великобритании за 19 июля

Дословно: "С начала июля 2023 года существует высокая вероятность активизации боевых действий в районе нижнего течения Днепра. Кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также оспаривают острова в дельте Днепра.

Обе стороны используют небольшие, быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические беспилотные летательные аппараты одностороннего действия для уничтожения некоторых российских катеров.

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Россия стоит перед дилеммой, решая, реагировать ли на эти угрозы, усиливая свою Днепровскую группу войск за счет растянутых подразделений, противостоящих украинскому контрнаступлению в Запорожской области". 

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Этому предшествовало: 18 июля британская разведка констатировала, что украинские и российские войска достигли за прошедшую неделю незначительных продвижений на фронте.

Темы: войнаХерсонская областьЗапорожская областьразведка
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