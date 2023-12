РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии

Российское командование столкнулось со сложным выбором: усиливать свои войска в Херсонской области Украины за счет подразделений из Запорожской области или нет.

Источник: обзор военной разведки Министерства обороны Великобритании за 19 июля

Дословно: "С начала июля 2023 года существует высокая вероятность активизации боевых действий в районе нижнего течения Днепра. Кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск также оспаривают острова в дельте Днепра.

Реклама:

Обе стороны используют небольшие, быстрые моторные лодки, а Украина успешно применила тактические беспилотные летательные аппараты одностороннего действия для уничтожения некоторых российских катеров.

Россия стоит перед дилеммой, решая, реагировать ли на эти угрозы, усиливая свою Днепровскую группу войск за счет растянутых подразделений, противостоящих украинскому контрнаступлению в Запорожской области".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/21kg30qRdN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qHZCYmH3UF