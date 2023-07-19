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Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 14:43
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
наслідки "прильотів" по Одесі 19 липня. фото ДСНС

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP/T або Patriot.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві в середу після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP/T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, працюють чудово.

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Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру.

Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам дав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру".

Що передувало: В ніч на 19 липня Росія випустила по Україні 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони-камікадзе Shahed, українська ППО знищила 14 ракет і 23 БПЛА ворога.

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Були влучання на території Одеського порту, в Одесі утворилася вирва від падіння ракети, було уражено складські приміщення із тютюном і фейєрверками, в області пошкоджено туристичні бази та готелі, 12 людей зверталися по медичну допомогу.

Військові та рятувальники показали наслідки потужної комбінованої атаки Росії на Одеську область в ніч на 19 липня.

Довідково: Українська ППО не може збивати ракети Х-22 та "Онікс". Сучасних систем, які поставляються міжнародними партнерами, недостатньо для того, щоб "закрити небо" над Україною.

Повітряні сили наголошували, що Україна не може виставити ППО вздовж усього кордону, тому їй потрібні сучасні багатоцільові винищувачі F-16.

Теми: ОдесаППОракетний ударвійна
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