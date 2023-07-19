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Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 14:43
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
последствия "прилетов" по Одессе 19 июля. фото ГСЧС

Для защиты Одессы с воздуха Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP/T или Patriot.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в среду после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP/T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно.

Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру.

Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру".

Что предшествовало: В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 14 ракет и 23 БПЛА врага.

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основным направлением удара была Одесская область.

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Были попадания на территории Одесского порта, в Одессе образовалась воронка от падения ракеты, были поражены складские помещения с табаком и фейерверками, в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.

Военные и спасатели показали последствия мощной комбинированной атаки России на Одесскую область в ночь на 19 июля.

Справка: Украинская ПВО не может сбивать ракеты Х-22 и "Оникс". Поставляемых международными партнерами соврменных систем, недостаточно для того, чтобы "закрыть небо" над Украиной.

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Воздушные силы также отмечали, что Украина не может выставить ПВО вдоль всей границы, поэтому ей нужны современные многоцелевые истребители F-16.

Темы: ОдессаПВОракетный ударвойна
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