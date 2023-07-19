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Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 14:43
Одессу могут защитить дополнительные системы SAMP/T или Patriot – Зеленский
последствия "прилетов" по Одессе 19 июля. фото ГСЧС

Для защиты Одессы с воздуха Украине нужны дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP/T или Patriot.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в среду после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP/T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно.

Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру.

Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру".

Что предшествовало: В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 14 ракет и 23 БПЛА врага.

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Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основным направлением удара была Одесская область.

Были попадания на территории Одесского порта, в Одессе образовалась воронка от падения ракеты, были поражены складские помещения с табаком и фейерверками, в области повреждены туристические базы и гостиницы, 12 человек обращались за медицинской помощью.

Военные и спасатели показали последствия мощной комбинированной атаки России на Одесскую область в ночь на 19 июля.

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Справка: Украинская ПВО не может сбивать ракеты Х-22 и "Оникс". Поставляемых международными партнерами соврменных систем, недостаточно для того, чтобы "закрыть небо" над Украиной.

Воздушные силы также отмечали, что Украина не может выставить ПВО вдоль всей границы, поэтому ей нужны современные многоцелевые истребители F-16.

Темы: ОдессаПВОракетный ударвойна
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