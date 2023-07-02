Байден после саммита НАТО посетит Финляндию для встречи с лидерами стран северной Европы

Президент США Джо Байден прибудет в Финляндию с визитом 13 июля для участия в саммите между Соединенными Штатами и североевропейскими странами.

Об этом сообщила пресс-служба президента Финляндии в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Президент Финляндии Саули Ниинистьо примет визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Финляндию и саммит лидеров США и северных стран в Хельсинки в четверг, 13 июля 2023 года", – говорится в сообщении.

Кроме Ниинистьо и Байдена, во встрече, которая состоится в президентском дворце, примут участие премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

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Предметом обсуждений является более тесное сотрудничество между скандинавскими странами и Соединенными Штатами в вопросах безопасности, окружающей среды и технологий.

"Это третья встреча лидеров нордических стран и США. Предыдущие саммиты состоялись в Стокгольме в 2013 году и в Вашингтоне в 2016 году. Мне приятно продолжить наши дискуссии на этот раз в Хельсинки", – сказал президент Ниинистьо.

Перед саммитом президент Финляндии проведет двустороннюю встречу с президентом Байденом.

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Саммит в Хельсинки состоится после встречи лидеров НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, в мае лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки в среду обнародовали совместное заявление, где поддержали европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

По итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.