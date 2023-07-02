З Енергодара виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС і персоналу Росатому – мер

З Енергодара Запорізької області виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС, а також частина персоналу Росатому.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у коментарі Українському Радіо

Деталі: За словами мера, частина колаборантів-працівників ЗАЕС, які уклали контракти з Росатомом, виїхали з Енергодара. Також частина персоналу Росатому, завезена з російських атомних станцій – до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня.

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У тимчасово окупованому Енергодарі перебуває зараз близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії, зазначив мер. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста. І на роботу ходити їм не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт із Росатомом.

Також Орлов розповів, що укриттів у разі вибуху на ЗАЕС в Енергодарі не передбачено.

Що передувало: 30 червня Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну станцію, низка працівників ЗАЕС також отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня.

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