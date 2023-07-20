У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя

З-під завалів у Миколаєві дістали тіло літньої жінки, таким чином кількість загиблих після нічної атаки російських загарбників зросла до двох.

Джерело: "Радіо Свобода" і ДСНС

Деталі: Керівник Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що у місті зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворога.

За словами Шайхета, з-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки.

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Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що загинуло подружжя.

Оновлення: О 18:45 із-під завалів триповерхового будинку деблоковано фрагменти тіла загиблої людини. Всього внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 18 постраждало, повідомила ДСНС.

Станом на 19:25 пошуково-рятувальні роботи завершено.

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