У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя
Четвер, 20 липня 2023, 17:07
З-під завалів у Миколаєві дістали тіло літньої жінки, таким чином кількість загиблих після нічної атаки російських загарбників зросла до двох.
Джерело: "Радіо Свобода" і ДСНС
Деталі: Керівник Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що у місті зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворога.
За словами Шайхета, з-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки.
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Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що загинуло подружжя.
Оновлення: О 18:45 із-під завалів триповерхового будинку деблоковано фрагменти тіла загиблої людини. Всього внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 18 постраждало, повідомила ДСНС.
Станом на 19:25 пошуково-рятувальні роботи завершено.
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Нагадаємо:
- В результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві повідомляли про одного загиблого чоловіка.
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- Внаслідок удару російських окупантів вночі 20 липня по Миколаєву постраждали 19 людей, із них 9, зокрема 5 дітей, – госпіталізовані, 2-х людей вдалося врятували з-під завалів.
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