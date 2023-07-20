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У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя

Альона Мазуренко , Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 17:07
У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя
фото: ДСНС Миколаївської області

З-під завалів у Миколаєві дістали тіло літньої жінки, таким чином кількість загиблих після нічної атаки російських загарбників зросла до двох. 

Джерело: "Радіо Свобода" і ДСНС

Деталі: Керівник Нацполіції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що у місті зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки ворога. 

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За словами Шайхета, з-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що загинуло подружжя. 

Оновлення: О 18:45 із-під завалів триповерхового будинку деблоковано фрагменти тіла загиблої людини. Всього внаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 18 постраждало, повідомила ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 19:25 пошуково-рятувальні роботи завершено.

Нагадаємо: 

  • В результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві повідомляли про одного загиблого чоловіка.
  • Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Повідомлялося, що постраждали 2 людини. З-під завалів врятували людину. В середмісті Одеси є руйнування, виникла пожежа на площі 300 м.кв.
  • Внаслідок удару російських окупантів вночі 20 липня по Миколаєву постраждали 19 людей, із них 9, зокрема 5 дітей, – госпіталізовані, 2-х людей вдалося врятували з-під завалів.
  • Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів.
  • Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

Теми: Миколаївракетний ударобстрілвійна
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