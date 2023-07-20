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В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги

Алена Мазуренко, Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 17:07
В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
фото: ГСЧС Николаевской области

Из-под завалов в Николаеве достали тело пожилой женщины, таким образом количество погибших после ночной атаки российских захватчиков возросло до двух.

Источник: "Радио Свобода" и ГСЧС

Детали: Руководитель Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что в городе возросло количество погибших в результате ночной атаки врага.

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По словам Шайхета, из-под завалов поврежденного дома достали тело пожилой женщины.

Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что погибшие являются супругами.

Обновление: В 18:45 из-под завалов трехэтажного дома деблокированы фрагменты тела погибшего человека. Всего в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 18 пострадали, сообщила ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 19:25 поисково-спасательные работы завершены.

Напомним:

  • В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве сообщали об одном погибшем мужчине.
  • Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали 2 человека. Из-под завалов спасли человека. В центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м.кв.
  • В результате удара российских оккупантов ночью 20 июля по Николаеву пострадали 19 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов.
  • В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.
  • Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

Темы: Николаевракетный ударобстрелвойна
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