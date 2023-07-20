В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
Из-под завалов в Николаеве достали тело пожилой женщины, таким образом количество погибших после ночной атаки российских захватчиков возросло до двух.
Источник: "Радио Свобода" и ГСЧС
Детали: Руководитель Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что в городе возросло количество погибших в результате ночной атаки врага.
По словам Шайхета, из-под завалов поврежденного дома достали тело пожилой женщины.
Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что погибшие являются супругами.
Обновление: В 18:45 из-под завалов трехэтажного дома деблокированы фрагменты тела погибшего человека. Всего в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 18 пострадали, сообщила ГСЧС.
По состоянию на 19:25 поисково-спасательные работы завершены.
Напомним:
- В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве сообщали об одном погибшем мужчине.
- Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали 2 человека. Из-под завалов спасли человека. В центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м.кв.
- В результате удара российских оккупантов ночью 20 июля по Николаеву пострадали 19 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов.
- В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.
- Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.