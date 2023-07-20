В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги

Из-под завалов в Николаеве достали тело пожилой женщины, таким образом количество погибших после ночной атаки российских захватчиков возросло до двух.

Источник: "Радио Свобода" и ГСЧС

Детали: Руководитель Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что в городе возросло количество погибших в результате ночной атаки врага.

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По словам Шайхета, из-под завалов поврежденного дома достали тело пожилой женщины.

Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что погибшие являются супругами.

Обновление: В 18:45 из-под завалов трехэтажного дома деблокированы фрагменты тела погибшего человека. Всего в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, еще 18 пострадали, сообщила ГСЧС.

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По состоянию на 19:25 поисково-спасательные работы завершены.

Напомним: