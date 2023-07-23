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Супутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі

Ольга Глущенко Неділя, 23 липня 2023, 02:52
Супутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі
супутниковий знімок військової бази Ціль у Білорусі

Супутникові знімки технологічної компанії Umbra демонструють нарощування обладнання і транспортних засобів у Білорусі у військовому гарнізоні біля населеного пункту Ціль Осиповського району.

Джерело: CNN

Деталі: На попередніх знімках, зроблених компанією Maxar Technologies 16 липня, було зафіксовано лише близько 10 вантажних автомобілів і п'ять автобусів на одному майданчику для зберігання.

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Знімки від 21 липня засвідчують збільшення кількості техніки та обладнання.

 
 
 

Що було раніше:

  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
  • 20 липня в ДПСУ повідомили, що "вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.
  • 21 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.

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Теми: Білорусь
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