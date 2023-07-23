Супутникові знімки свідчать про збільшення техніки на військовій базі в Білорусі

Супутникові знімки технологічної компанії Umbra демонструють нарощування обладнання і транспортних засобів у Білорусі у військовому гарнізоні біля населеного пункту Ціль Осиповського району.

Джерело: CNN

Деталі: На попередніх знімках, зроблених компанією Maxar Technologies 16 липня, було зафіксовано лише близько 10 вантажних автомобілів і п'ять автобусів на одному майданчику для зберігання.

Реклама:

Знімки від 21 липня засвідчують збільшення кількості техніки та обладнання.

Що було раніше:

19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.

Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.

В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

20 липня в ДПСУ повідомили, що "вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.

21 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.