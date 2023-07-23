Спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении техники на военной базе в Беларуси

Спутниковые снимки технологической компании Umbra демонстрируют наращивание оборудования и транспортных средств в Беларуси в военном гарнизоне возле населенного пункта Цель Осиповского района.

Источник: CNN

Детали: На предыдущих снимках, сделанных компанией Maxar Technologies 16 июля, было зафиксировано лишь около 10 грузовых автомобилей и пять автобусов на одной площадке для хранения.

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Снимки от 21 июля свидетельствуют об увеличении количества техники и оборудования.

Что предшествовало:

В последнее время в Беларусь прибывали колонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер". 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.

Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.

В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.

20 июля в ГПСУ сообщили, что "вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины.

21 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил переместить польские войска с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с "учениями" группы "Вагнер" в Беларуси.