Спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении техники на военной базе в Беларуси

Спутниковые снимки технологической компании Umbra демонстрируют наращивание оборудования и транспортных средств в Беларуси в военном гарнизоне возле населенного пункта Цель Осиповского района.

Источник: CNN

Детали: На предыдущих снимках, сделанных компанией Maxar Technologies 16 июля, было зафиксировано лишь около 10 грузовых автомобилей и пять автобусов на одной площадке для хранения.

Снимки от 21 июля свидетельствуют об увеличении количества техники и оборудования.

Реклама:

Что предшествовало: