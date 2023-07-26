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ГБР объявило подозрение в госизмене экс-нардепу Рабиновичу

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 июля 2023, 11:08
ГБР объявило подозрение в госизмене экс-нардепу Рабиновичу
РАБИНОВИЧ В ИЗРАИЛЕ. ФОТО УП

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По информации следствия, депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

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Дословно ГБР: "Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Больше деталей: По информации следствия, сейчас он скрывается за границей. О подозрении сообщено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Предыстория:

  • В марте 2022 года Рабинович в комментарии УП сообщил, что находится за границей, но заявил, что ищет возможности вернуться в Украину. По словам нардепа, он сначала был на лечении в Израиле, а затем улетел на Кипр.
  • В марте этого года сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, в том числе Рабиновича, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

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Нагадаємо: 

  • В марте 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины приостанавил деятельность партий, имеющих связи с Россией: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 3 мая Верховная Рада официально запретила деятельность пророссийских партий в Украине.
  • 12 мая фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде официально перестала существовать.

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Темы: РабиновичОПЗЖГБРОфис генпрокурора
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