Воїни ССО знищили кулеметний розрахунок ворога, який заважав наступати на Донеччині 

На донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили ворожий кулеметний розрахунок, який заважав розвивати наступальні дії захисникам.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Донецький напрямок. Ворожий кулеметний розрахунок заважав розвивати наступальні дії нашим побратимам.

Пряме влучання з ПТРК "ФАГОТ" спустошило гніздо окупантів".

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Деталі: Оператор ССО "Спенсер" розповів, що захисники попросили спецпризначенців знищити ворожий розрахунок: "На нас вийшли хлопці по радейці попросили допомоги, ми і вальнули його".