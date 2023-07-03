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Воїни ССО знищили кулеметний розрахунок ворога, який заважав наступати на Донеччині 

Альона Мазуренко Понеділок, 3 липня 2023, 10:14
Воїни ССО знищили кулеметний розрахунок ворога, який заважав наступати на Донеччині 
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На донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили ворожий кулеметний розрахунок, який заважав розвивати наступальні дії захисникам.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Донецький напрямок. Ворожий кулеметний розрахунок заважав розвивати наступальні дії нашим побратимам.

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Деталі: Оператор ССО "Спенсер" розповів, що захисники попросили спецпризначенців знищити ворожий розрахунок: "На нас вийшли хлопці по радейці попросили допомоги, ми і вальнули його".

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Теми: Донецька областьвійнаССО
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