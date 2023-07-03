Воїни ССО знищили кулеметний розрахунок ворога, який заважав наступати на Донеччині
Понеділок, 3 липня 2023, 10:14
На донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили ворожий кулеметний розрахунок, який заважав розвивати наступальні дії захисникам.
Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
Дослівно: "Донецький напрямок. Ворожий кулеметний розрахунок заважав розвивати наступальні дії нашим побратимам.
Пряме влучання з ПТРК "ФАГОТ" спустошило гніздо окупантів".
Реклама:
Деталі: Оператор ССО "Спенсер" розповів, що захисники попросили спецпризначенців знищити ворожий розрахунок: "На нас вийшли хлопці по радейці попросили допомоги, ми і вальнули його".