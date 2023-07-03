В Росії на вимогу влади створили програми для стеження за користувачами месенджерів − NYT

Росія розвиває виробництво нових цифрових засобів спостереження за користувачами месенджерів Telegram, WhatsApp і Signal для придушення внутрішньої опозиції до війни проти України.

Джерело: The New York Times з посиланням на джерела

Деталі: Видання відзначає, що отримало "сотні файлів від людини, яка має доступ до внутрішніх записів". З них близько 40 детально описують інструменти стеження.

Дослівно NYT: "Щоб допомогти внутрішнім репресіям, російська влада накопичила цілий арсенал технологій для відстеження життя громадян в інтернеті. Після вторгнення в Україну потреба в нових засобах стеження зросла. Це сприяло розвитку кустарної індустрії технічних підрядників, які створили продукти, що стали потужним і новим засобом цифрового стеження.

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Ці технології надали поліції та Федеральній службі безпеки Росії доступ до широкого спектру можливостей стеження, зосереджених на повсякденному використанні телефонів і веб-сайтів. Ці інструменти дозволяють відстежувати певні види активності в зашифрованих додатках, таких як WhatsApp і Signal, відстежувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів соціальних мереж і зламувати акаунти людей".

Деталі: Видання пише, що російський диктатор Володимир Путін все більше покладається на технології для здобуття політичної влади, оскільки Росія стикається з військовими невдачами в Україні, болючими економічними санкціями і проблемами з керівництвом після заколоту ПВК "Вагнер".

Російська активістка з цифрових прав Альона Попова каже, що це зробило людей дуже параноїдальними. Бо всі хто спілкуються з кимось у Росії, не можуть бути впевнені, чи це безпечно чи ні. За її словами, раніше влада стежила лиш за активістами, тепер − за всіма, хто не згоден з війною.

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Зокрема, розробками технологій для стеження займається група компаній "Цитадель", яка колись частково контролювалася російським бізнесменом Алішером Усмановим.

За даними Державного департаменту США, "Цитадель" купила багатьох найбільших російських виробників цифрового обладнання для прослуховування і контролює від 60 до 80% ринку технологій моніторингу телекомунікацій.

Сполучені Штати оголосили про санкції проти "Цитаделі" та її нинішнього власника Антона Черепеннікова в лютому.

Також створенням систем прослуховування телекомунікацій і більш досконалих інструментів для розвідувальних служб РФ займаються фірми MFI Soft, Vas Experts і Protei.

Зокрема, одна з програм MFI Soft, яка є дочірньою компаніє "Цитаделі", NetBeholder, може визначати, коли люди здійснюють голосові дзвінки або надсилають файли через зашифровані чат-додатки, такі як Telegram, Signal і WhatsApp. Програма не може перехоплювати конкретні повідомлення, але може визначити, чи користується хтось кількома телефонами, скласти карту мережі зв’язків, відстежуючи спілкування з іншими, а також де перебували певні телефони у певний день.

Маючи повний доступ до інформації про абонентів телекомунікаційної мережі, система NetBeholder може також визначити, з якого регіону Росії походить кожен користувач або з якої країни приїхав іноземець.

Інший продукт може збирати паролі, введені на незашифрованих веб-сайтах.

Компанія Protei пропонує продукти, які забезпечують транскрипцію перехоплених телефонних дзвінків в голосовий текст, а також інструменти для виявлення "підозрілої поведінки", як зазначено в одному з документів.

Компанії "Цитадель" і "Протей" не відповіли на запити NYT про коментарі.

Експерти VAS заявили, що потреба в їхніх інструментах "зросла через складну геополітичну ситуацію" і кількість загроз всередині Росії. Компанія заявила, що "розробляє телекомунікаційні продукти, які включають в себе інструменти для законного перехоплення і використовуються співробітниками ФСБ, які борються з тероризмом", додавши, що якщо технологія "врятує хоча б одне життя і благополуччя людей, то ми працюємо не даремно".

Видання зазначає, що наразі російські спецслужби мають змогу відстежувати розмови навіть у зашифрованих додатках для обміну повідомленнями.

Та ж сама NetBeholder може точно визначити, коли хтось надсилає файл або здійснює голосовий дзвінок у зашифрованих додатках, таких як WhatsApp, Signal або Telegram. Це дає ФСБ доступ до важливих метаданих − загальної інформації про комунікацію, наприклад, хто з ким розмовляє, коли і де, а також чи прикріплений до повідомлення файл.

Розробники Signal, Telegram і WhatsApp повідомили, що в них є небагато засобів захисту від такого стеження. Але є можливість шифрування повідомлень, а також функції, які допомагають ускладнити ідентифікацію і відстеження трафіку у месенджері.

Видання пише, що російські розробники робили спроби продати свої технології для стеження в Східній Європі, Центральній Азії, а також в Африці, на Близькому Сході і в Південній Америці.