Бійці 3-ї ОШБ показали, як нищать ворога під Бахмутом і беруть полонених

Українські бійці 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відео з бахмутського напрямку і показали, як беруть у полон російських окупантів. Один із загарбників вирішив зірвати чеку з гранати – його довелось ліквідувати.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада

Деталі: Бійці поділились відео з напрямку Бахмута.

Зокрема, командир 2-го взводу Дацик та його "Десептикони" штурмують і беруть у полон російських загарбників: "У нас людяного більше, ніж у кого-небудь".

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Дослівно: "Приймаємо російських полонених, виводимо з-під обстрілу та поїмо соком.

Звісно, допоки один з них не вирішив зірвати чеку з гранати – безумовну смерть гарантовано".