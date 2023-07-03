Бійці 3-ї ОШБ показали, як нищать ворога під Бахмутом і беруть полонених
Понеділок, 3 липня 2023, 14:50
Українські бійці 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відео з бахмутського напрямку і показали, як беруть у полон російських окупантів. Один із загарбників вирішив зірвати чеку з гранати – його довелось ліквідувати.
Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада
Деталі: Бійці поділились відео з напрямку Бахмута.
Реклама:
Зокрема, командир 2-го взводу Дацик та його "Десептикони" штурмують і беруть у полон російських загарбників: "У нас людяного більше, ніж у кого-небудь".
Дослівно: "Приймаємо російських полонених, виводимо з-під обстрілу та поїмо соком.
Звісно, допоки один з них не вирішив зірвати чеку з гранати – безумовну смерть гарантовано".
ВІДЕО ДНЯ