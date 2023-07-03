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Бойцы 3-й ОШБ показали, как уничтожают врага под Бахмутом и берут пленных

Алена МазуренкоПонедельник, 3 июля 2023, 14:50
Бойцы 3-й ОШБ показали, как уничтожают врага под Бахмутом и берут пленных
скриншот

Украинские бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с Бахмутского направления и показали, как берут в плен российских оккупантов. Один из захватчиков решил сорвать чеку с гранаты - его пришлось ликвидировать.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Детали: Бойцы поделились видео с направления Бахмута.

В частности, командир 2-го взвода Дацик и его "Десептиконы" штурмуют и берут в плен российских захватчиков: "У нас человечного больше, чем у кого-либо".

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Дословно: "Принимаем российских пленных, выводим из-под обстрела и поим соком.

Конечно, пока один из них не решил сорвать чеку с гранаты - безусловная смерть гарантирована".

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Темы: БахмутвойнаАзов
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