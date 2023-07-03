РФ обстріляла Херсонщину: влучили біля церкви, поранено подружжя
Понеділок, 3 липня 2023, 19:49
Російські окупанти 3 липня завдали удару по селу Кіндійка Херсонської області – снаряд влучив поряд із церквою, поранено двох людей.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова: "Армія РФ обстріляла селище Кіндійка – поранено подружжя. Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви".
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Деталі: Він уточнив, що внаслідок обстрілу дістали поранення 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.