РФ обстреляла Херсонскую область: попали возле церкви, ранены супруги

Российские оккупанты 3 июля нанесли удар по селу Киндейка Херсонской области - снаряд попал рядом с церковью, ранены два человека.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Армия РФ обстреляла поселок Киндейка - ранены супруги. Один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви".

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Детали: Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. Обоих раненых госпитализировали, врачи оказывают им помощь.