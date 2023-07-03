РФ обстреляла Херсонскую область: попали возле церкви, ранены супруги
Понедельник, 3 июля 2023, 19:49
Российские оккупанты 3 июля нанесли удар по селу Киндейка Херсонской области - снаряд попал рядом с церковью, ранены два человека.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Армия РФ обстреляла поселок Киндейка - ранены супруги. Один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви".
Детали: Он уточнил, что в результате обстрела получили ранения 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. Обоих раненых госпитализировали, врачи оказывают им помощь.
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