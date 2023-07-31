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Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась — Костін

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 липня 2023, 11:29
Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась — Костін
Андрій Костін, фото: Getty Images

Версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась, висновки досудового розслідування будуть повідомлені найближчим часом.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Костіна: "Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах – ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом".

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Деталі: Костін нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи  у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. При цьому Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.

До роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії.

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Станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.

"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - зазначив Костін.

Знати більше: Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

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Теми: БровариавіакатастрофиМВС
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