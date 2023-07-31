Падіння гвинтокрила в Броварах: версія диверсії не підтвердилась — Костін
Версія диверсії щодо авіакатастрофи гвинтокрила у Броварах на Київщині, під час якої загинуло керівництво МВС, не підтвердилась, висновки досудового розслідування будуть повідомлені найближчим часом.
Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Укрінформу"
Пряма мова Костіна: "Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів (щодо авіакатастрофи у Броварах – ред.), не знайшли свого підтвердження. Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом".
Деталі: Костін нагадав, що на початку розслідування було висунуто чотири основних версії: замах на життя державних діячів, включаючи диверсію; збиття літального апарата; конфліктна ситуація на борту судна; помилка пілота, технічна несправність судна, неналежна організація планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.
За його словами, наразі розслідування, яке проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ, триває. При цьому Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво.
До роботи залучили спеціалістів компанії Airbus Helicopters, а також фахівців з Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії.
Станом на сьогодні зібрано всі необхідні технічні документи, завершується проведення необхідних експертиз.
"Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту", - зазначив Костін.
Знати більше: Трагедія в Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС
Передісторія:
- 18 січня у місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. У результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та охорона міністра. Інформація про загальну кількість загиблих різнилась.
- За даними ДСНС, всього загинули 14 людей, серед яких – одна дитина.
- Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. У лютому слідство повідомило, що опитало більше 6 тисяч свідків трагедії.