Падение вертолета в Броварах: версия диверсии не подтвердилась — Костин

Версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась, выводы досудебного расследования будут сообщены в ближайшее время.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Укринформу"

Прямая речь Костина: "Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (относительно авиакатастрофы в Броварах – ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время" .

Детали: Костин напомнил, что в начале расследования были выдвинуты четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

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По его словам, в настоящее время расследование, проводимое специалистами из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ, продолжается. При этом Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство.

К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, а также специалистов Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

На сегодня собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз.

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"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", - отметил Костин.

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