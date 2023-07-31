Падение вертолета в Броварах: версия диверсии не подтвердилась — Костин
Версия диверсии по авиакатастрофе вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, не подтвердилась, выводы досудебного расследования будут сообщены в ближайшее время.
Источник: генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Укринформу"
Прямая речь Костина: "Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (относительно авиакатастрофы в Броварах – ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время" .
Детали: Костин напомнил, что в начале расследования были выдвинуты четыре основных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.
По его словам, в настоящее время расследование, проводимое специалистами из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ, продолжается. При этом Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство.
К работе привлекли специалистов компании Airbus Helicopters, а также специалистов Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.
На сегодня собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз.
"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", - отметил Костин.
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Предистория:
- 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
- По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. В феврале следствие сообщило, что опросило более 6 тысяч свидетелей трагедии.