Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків

Розвідка Великої Британії відзначає, що генерали Сергій Суровікін і Юнус-бек Євкуров не з’являються на публіці після збройного заколоту Євгена Пригожина і групи "Вагнер", і вважає це ознакою розколу в російській системі нацбезпеки.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 5 липня, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Як зазначили у розвідці, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців", а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке транслювалося по телебаченню.

У відомстві нагадали, що на відео потрапила розмова Євкурова з Пригожиним під час захоплення групою військових об'єктів Ростова-на-Дону.

Британські розвідники не підтверджують дані про те, що Суровікін заарештований, але зазначають, що він може перебувати під підозрою через тривалі зв'язки з "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.

Британська розвідка називає Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть розкол.

"Підозра, що потенційно впала на високих російських командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки", – йдеться у повідомленні.

