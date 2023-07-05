Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків
Розвідка Великої Британії відзначає, що генерали Сергій Суровікін і Юнус-бек Євкуров не з’являються на публіці після збройного заколоту Євгена Пригожина і групи "Вагнер", і вважає це ознакою розколу в російській системі нацбезпеки.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 5 липня, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.
Як зазначили у розвідці, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців", а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке транслювалося по телебаченню.
У відомстві нагадали, що на відео потрапила розмова Євкурова з Пригожиним під час захоплення групою військових об'єктів Ростова-на-Дону.
Британські розвідники не підтверджують дані про те, що Суровікін заарештований, але зазначають, що він може перебувати під підозрою через тривалі зв'язки з "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.
Британська розвідка називає Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть розкол.
"Підозра, що потенційно впала на високих російських командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки", – йдеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4bRFQU7KZV
Нагадаємо, наприкінці червня керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.
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