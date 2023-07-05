Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 09:30
Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков
Сергей Суровикин и Владимир Путин фото из "Важные истории"

Разведка Великобритании отмечает, что генералы Сергей Суровикин и Юнус-бек Евкуров не появляются на публике после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и группы "Вагнер", и считает это признаком раскола в российской системе нацбезопасности.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 5 июля, сообщает "Европейская правда".

В частности, ведомство обратило внимание на исчезновение из публичного пространства двух российских генералов – Сергея Суровикина и Юнус-бека Евкурова.

Как отметили в разведке, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Суровикин не появлялся на публике после мятежа "вагнеровцев", а Евкурова не было на заседании руководства Минобороны РФ 3 июля, которое транслировалось по телевидению.

Реклама:

В ведомстве напомнили, что на видео попал разговор Евкурова с Пригожиным во время захвата группой военных объектов Ростова-на-Дону.

Британские разведчики не подтверждают данные о том, что Суровикин арестован, но отмечают, что он может находиться под подозрением из-за длительных связей с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года.

Британская разведка называет Суровикина одним из самых авторитетных офицеров в российской армии, а также отмечает, что любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут раскол.

ВИДЕО ДНЯ

"Подозрение, потенциально упавшее на высоких российских командиров, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина ухудшил существующие линии раскола в российской системе национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

Читайте также: Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России.

Темы: РосcияразведкаВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

фото, видеоСклад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ

Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"

Все новости...
Росcия
Пригожин прибыл в Петербург и забрал оружие, которое у него изъяли – росСМИ
В разведке рассказали, при каких условиях ВСУ освободят Бахмут
Британские истребители перехватили самолеты РФ у границ НАТО
Последние новости
00:57
обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков
00:38
В Херсоне прогремела серия взрывов – СМИ
00:18
Враг атакует ударными беспилотниками 2 области
23:43
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
23:17
Премьер Косово показал новые Bayraktar, полученные от Турции
22:51
Сумщина: россияне обстреливали 9 общин, есть раненый
22:43
Пицца помогла арестовать серийного убийцу спустя десятилетия после совершения преступления в США
22:10
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
21:55
В Италии в третий раз за несколько недель повредили Колизей
21:43
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Все новости...
Реклама: