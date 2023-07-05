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Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 09:30
Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков
Сергей Суровикин и Владимир Путин фото из "Важные истории"

Разведка Великобритании отмечает, что генералы Сергей Суровикин и Юнус-бек Евкуров не появляются на публике после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и группы "Вагнер", и считает это признаком раскола в российской системе нацбезопасности.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 5 июля, сообщает "Европейская правда".

В частности, ведомство обратило внимание на исчезновение из публичного пространства двух российских генералов – Сергея Суровикина и Юнус-бека Евкурова.

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Как отметили в разведке, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Суровикин не появлялся на публике после мятежа "вагнеровцев", а Евкурова не было на заседании руководства Минобороны РФ 3 июля, которое транслировалось по телевидению.

В ведомстве напомнили, что на видео попал разговор Евкурова с Пригожиным во время захвата группой военных объектов Ростова-на-Дону.

Британские разведчики не подтверждают данные о том, что Суровикин арестован, но отмечают, что он может находиться под подозрением из-за длительных связей с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года.

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Британская разведка называет Суровикина одним из самых авторитетных офицеров в российской армии, а также отмечает, что любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут раскол.

"Подозрение, потенциально упавшее на высоких российских командиров, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина ухудшил существующие линии раскола в российской системе национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

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Темы: РосcияразведкаВагнерПригожин
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