Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков

Разведка Великобритании отмечает, что генералы Сергей Суровикин и Юнус-бек Евкуров не появляются на публике после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и группы "Вагнер", и считает это признаком раскола в российской системе нацбезопасности.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 5 июля, сообщает "Европейская правда".

В частности, ведомство обратило внимание на исчезновение из публичного пространства двух российских генералов – Сергея Суровикина и Юнус-бека Евкурова.

Как отметили в разведке, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Суровикин не появлялся на публике после мятежа "вагнеровцев", а Евкурова не было на заседании руководства Минобороны РФ 3 июля, которое транслировалось по телевидению.

Реклама:

В ведомстве напомнили, что на видео попал разговор Евкурова с Пригожиным во время захвата группой военных объектов Ростова-на-Дону.

Британские разведчики не подтверждают данные о том, что Суровикин арестован, но отмечают, что он может находиться под подозрением из-за длительных связей с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года.

Британская разведка называет Суровикина одним из самых авторитетных офицеров в российской армии, а также отмечает, что любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут раскол.

"Подозрение, потенциально упавшее на высоких российских командиров, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина ухудшил существующие линии раскола в российской системе национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1SDnQC7Kbk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4bRFQU7KZV