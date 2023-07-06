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Білий дім прокоментував позицію США про членство України в НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 00:48
Білий дім прокоментував позицію США про членство України в НАТО
Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр , Getty Image

У Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в середу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО".

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Деталі: При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

"Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції", – зауважила представниця адміністрації США.

Жан-П’єр зазначила, що не вдаватиметься до подробиць дипломатичних перемовин. Водночас вона нагадала висловлювання президента Байдена про те, що "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)".

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"Президент США вважає, що Україна може це зробити", – додала речниця адміністрації Байдена.

Знати більше: Історія твориться у Вільнюсі. Саміт НАТО буде визначальним і для України, і для Байдена

Теми: УкраїнаСШАНАТО
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