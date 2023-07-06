Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім прокоментував позицію США про членство України в НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 00:48
Білий дім прокоментував позицію США про членство України в НАТО
Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр , Getty Image

У Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час пресбрифінгу в середу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми дуже чітко заявили, що ми віддані політиці відкритих дверей НАТО".

Деталі: При цьому вона нагадала, що будь-яке рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі приймається між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

Реклама:

"Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції", – зауважила представниця адміністрації США.

Жан-П’єр зазначила, що не вдаватиметься до подробиць дипломатичних перемовин. Водночас вона нагадала висловлювання президента Байдена про те, що "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися (до Альянсу – ред.)".

"Президент США вважає, що Україна може це зробити", – додала речниця адміністрації Байдена.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Історія твориться у Вільнюсі. Саміт НАТО буде визначальним і для України, і для Байдена

Теми: УкраїнаСШАНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Україна
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Навчання українців на F-16 почнуться в серпні в Данії, результати можуть бути за пів року
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: