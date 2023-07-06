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Белый дом прокомментировал позицию США о членстве Украины в НАТО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 00:48
Белый дом прокомментировал позицию США о членстве Украины в НАТО
Представитель Белого дома Карин-Жан Пьер, Getty Images

В Белом доме считают, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в среду, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы очень четко заявили, что мы привержены политике открытых дверей НАТО".

Детали: При этом она напомнила, что любое решение о членстве в Североатлантическом альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство.

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"Поэтому, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции", - отметила представитель администрации США.

Жан-Пьер отметила, что не будет вдаваться в подробности дипломатических переговоров. В то же время она напомнила высказывания президента Байдена о том, что "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться (к Альянсу - ред.)".

"Президент США считает, что Украина может это сделать", - добавила пресс-секретарь администрации Байдена.

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Темы: УкраинаСШАНАТО
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