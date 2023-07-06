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В МЗС хотіли б, щоб Білий дім "не озирався на Москву", коли говорить про Україну в НАТО

Олександр ШумілінЧетвер, 6 липня 2023, 15:38
В МЗС хотіли б, щоб Білий дім не озирався на Москву, коли говорить про Україну в НАТО
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України хотіло б, щоб США розглядало питання членства України в НАТО, "без озирання на Москву".

Джерело: повідомлення прессекретаря Олега Ніколенка

Пряма мова: "Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу.

США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну.

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Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться.

Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це – ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше у Білому домі заявили, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам.

Теми: МЗССША
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