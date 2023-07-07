Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 11:52
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
Олексій Данілов. Фото з Facebook РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія зараз ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн, але така стійкість потребує постійного і значно більшого постачання зброї.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова секретаря РНБО: "У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру".

Деталі: Данілов також підкреслив, що українські воїни здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами.

При цьому головний пріоритет України – життя воїнів, тому навіть в умовах контрнаступу сили оборони України мають, за словами секретаря РНБО "незрівнянно менші втрати", ніж росіяни.

"У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні… нерви? Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду.

І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності і буде зруйнована", − підсумував Данілов.

Теми: Даніловвійнадопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Данілов
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: