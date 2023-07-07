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ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов

Ірина БалачукП'ятниця, 7 липня 2023, 11:52
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
Олексій Данілов. Фото з Facebook РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія зараз ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн, але така стійкість потребує постійного і значно більшого постачання зброї.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова секретаря РНБО: "У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру".

Деталі: Данілов також підкреслив, що українські воїни здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами.

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При цьому головний пріоритет України – життя воїнів, тому навіть в умовах контрнаступу сили оборони України мають, за словами секретаря РНБО "незрівнянно менші втрати", ніж росіяни.

"У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні… нерви? Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду.

І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності і буде зруйнована", − підсумував Данілов.

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Теми: Даніловвійнадопомога Українізброя
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