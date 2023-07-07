В ОП пояснили, як касетні боєприпаси вплинуть на моральний стан росіян

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що постачання Україні касетних боєприпасів знизять боєздатність та моральний стан російських загарбників.

Джерело: Reuters

Пряма мова Подоляка: "Безсумнівно, передача Україні додаткових обсягів снарядів є дуже вагомим внеском у прискорення процедур деокупації.

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Особливо, якщо мова йде про касетні боєприпаси, які, безсумнівно, здатні мати надзвичайний психоемоційний вплив на і без того деморалізовані російські окупаційні угруповання".

Деталі: За його словами, зниження боєздатності та морального стану російських солдатів є "важливим компонентом, який може бути забезпечений цим типом снарядів".

При цьому радник керівника ОП підкреслив, що Україна потребує більше снарядів і боєприпасів. І подякував партнерам за "розуміння суворих реалій війни".

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