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В ОП пояснили, як касетні боєприпаси вплинуть на моральний стан росіян

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 липня 2023, 16:00
В ОП пояснили, як касетні боєприпаси вплинуть на моральний стан росіян
Михайло Подоляк, фото: Getty Images

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що постачання Україні касетних боєприпасів знизять боєздатність та моральний стан російських загарбників.

Джерело: Reuters

Пряма мова Подоляка: "Безсумнівно, передача Україні додаткових обсягів снарядів є дуже вагомим внеском у прискорення процедур деокупації.

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Особливо, якщо мова йде про касетні боєприпаси, які, безсумнівно, здатні мати надзвичайний психоемоційний вплив на і без того деморалізовані російські окупаційні угруповання".

Деталі: За його словами, зниження боєздатності та морального стану російських солдатів є "важливим компонентом, який може бути забезпечений цим типом снарядів".

При цьому радник керівника ОП підкреслив, що Україна потребує більше снарядів і боєприпасів. І подякував партнерам за "розуміння суворих реалій війни".

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Теми: війнавійназброяУкраїна
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