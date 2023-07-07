В ОП пояснили, як касетні боєприпаси вплинуть на моральний стан росіян
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що постачання Україні касетних боєприпасів знизять боєздатність та моральний стан російських загарбників.
Джерело: Reuters
Пряма мова Подоляка: "Безсумнівно, передача Україні додаткових обсягів снарядів є дуже вагомим внеском у прискорення процедур деокупації.
Особливо, якщо мова йде про касетні боєприпаси, які, безсумнівно, здатні мати надзвичайний психоемоційний вплив на і без того деморалізовані російські окупаційні угруповання".
Деталі: За його словами, зниження боєздатності та морального стану російських солдатів є "важливим компонентом, який може бути забезпечений цим типом снарядів".
При цьому радник керівника ОП підкреслив, що Україна потребує більше снарядів і боєприпасів. І подякував партнерам за "розуміння суворих реалій війни".
Що було раніше:
- За даними ЗМІ, які посилаються на американських посадовців, адміністрація президента США Джо Байдена у п’ятницю оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому, зокрема, будуть і касетні снаряди.
- У Пентагоні поки офіційно не підтвердили передачу касетних боєприпасів Україні, але зазначили, що це питання справді обговорюють.
- Білий дім також заявив, що питання касетних боєприпасів "активно розглядають".