На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи

На Харківщині скасували заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Ми розуміємо, що культурні послуги мають особливу цінність для мешканців міста та області, але, як і з освітнім процесом, безпека людей - наш головний пріоритет".

Деталі: Таке спільне рішення ухвалили 7 липня під час засідання Ради оборони.

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Зазначається, що буде дозволено проводити масові заходи лише у приміщеннях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, це будівлі із захисними спорудами.

Під час засідання погодили, що відповідність приміщень усім нормам та порядок проведення мають погоджувати Нацполіція, ДСНС та Служба безпеки України.

При цьому заборона на проведення масових заходів із кількістю 50 і більше учасників на відкритому повітрі просто неба - залишається.

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Крім цього було ухвалено рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти.

Офлайн навчання теж буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін.



За умови реалізації цих заходів - засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.



Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.