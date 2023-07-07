Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 липня 2023, 16:09
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
фото ОВА

На Харківщині скасували заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Ми розуміємо, що культурні послуги мають особливу цінність для мешканців міста та області, але, як і з освітнім процесом, безпека людей - наш головний пріоритет".

Деталі: Таке спільне рішення ухвалили 7 липня під час засідання Ради оборони.

Зазначається, що буде дозволено проводити масові заходи лише у приміщеннях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, це будівлі із захисними спорудами.

Під час засідання погодили, що відповідність приміщень усім нормам та порядок проведення мають погоджувати Нацполіція, ДСНС та Служба безпеки України.

При цьому заборона на проведення масових заходів із кількістю 50 і більше учасників на відкритому повітрі просто неба - залишається.

Крім цього було ухвалено рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти.

Офлайн навчання теж буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та ін.

За умови реалізації цих заходів - засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання у своїх закладах.

Рішення Ради оборони стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти.

Теми: Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Харківська область
Через обстріли окупантів сталася лісова пожежа на Харківщині
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: