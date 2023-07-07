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На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 16:09
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
фото ОВА

На Харьковщине отменили запрет на проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий.

Источник: глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Мы понимаем, что культурные услуги имеют особую ценность для жителей города и области, но, как и с образовательным процессом, безопасность людей - наш главный приоритет".

Детали: Такое совместное решение приняли 7 июля во время заседания Совета обороны.

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Отмечается, что будет разрешено проводить массовые мероприятия только в помещениях, которые соответствуют нормам безопасности. В частности, это здания с защитными сооружениями.

Во время заседания согласовали, что соответствие помещений всем нормам и порядок проведения должны согласовывать Нацполиция, ГСЧС и Служба безопасности Украины.

При этом запрет на проведение массовых мероприятий с количеством 50 и более участников на открытом воздухе под открытым небом - остается.

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Кроме этого было принято решение о разрешении на возобновлении традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях.

Офлайн обучение тоже будет возможным только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, соответствующего требованиям законодательства, готовность системы оповещения и др.

При условии реализации этих мероприятий - учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях.

Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования.

Темы: Харьковская область
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