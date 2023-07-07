На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
На Харьковщине отменили запрет на проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий.
Источник: глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Мы понимаем, что культурные услуги имеют особую ценность для жителей города и области, но, как и с образовательным процессом, безопасность людей - наш главный приоритет".
Детали: Такое совместное решение приняли 7 июля во время заседания Совета обороны.
Отмечается, что будет разрешено проводить массовые мероприятия только в помещениях, которые соответствуют нормам безопасности. В частности, это здания с защитными сооружениями.
Во время заседания согласовали, что соответствие помещений всем нормам и порядок проведения должны согласовывать Нацполиция, ГСЧС и Служба безопасности Украины.
При этом запрет на проведение массовых мероприятий с количеством 50 и более участников на открытом воздухе под открытым небом - остается.
Кроме этого было принято решение о разрешении на возобновлении традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях.
Офлайн обучение тоже будет возможным только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, соответствующего требованиям законодательства, готовность системы оповещения и др.
При условии реализации этих мероприятий - учредители учебных заведений и их руководители должны определить формат обучения в своих заведениях.
Решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования.