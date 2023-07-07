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Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ

Елена РощинаПятница, 7 июля 2023, 17:58
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Фармкомпанию на Житомирщине разоблачили на схеме поставки лекарств в Россию, фото СБУ

Директора фармакологической компании из Житомирской области подозревают в пособничестве России путем поставки украинских лекарственных средств в военные госпитали страны-агрессора. 

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: СБУ сообщает, что разоблачила фармацевтическое предприятие в Житомирской области, которое наладило "скрытую" схему поставки украинских лекарственных средств в военные госпитали РФ. Среди основных товаров нелегального экспорта были обезболивающие средства, которые враг использовал на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых захватчиков.

К организации сделки причастен директор фармацевтического предприятия.

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До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в РФ было учреждение, которое выполняет государственные заказы российского Министерства обороны.

После начала полномасштабного вторжения и введения соответствующих санкций против Кремля менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений.

Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в Евросоюзе.

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Сначала дельцы направляли украинские медикаменты на адреса этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ.

Сотрудники СБУ задокументировали попытку незаконной переправки в Россию почти 300 кг медсредств.

Во время обысков в офисах и производственных помещениях украинской фармкомпании обнаружены: компьютеры с доказательствами незаконной деятельности; контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов; российские сертификаты соответствия на медикаменты; документы первичного бухгалтерского учета; мобильные телефоны с переписками, подтверждающие переправку медпрепаратов в адрес РФ.

 
Житомирская компания продавала лекарства для военных госпиталей врага
фото прокуратуры

Директору украинского предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

 

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: СБУторговлямедицинаРосcия
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