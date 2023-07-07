На тлі успішних бойових дій захисників України в районі Розівки Запорізької області близько 20 окупантів відмовилися виконувати завдання на передових позиціях. Їх затримали.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях".

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Деталі: Повідомляється, що після цього окупантів взяли під варту та перемістили до будівлі Розівського районного суду.