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В Україні знищені ще понад 600 росіян та 16 артсистем

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 08:20
В Україні знищені ще понад 600 росіян та 16 артсистем
фото генштабу

Українські захисники знищили за добу 630 російських військових, 4 танки та 16 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4074 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,
  • артилерійських систем – 4346 (+16) од,
  • РСЗВ – 661 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 410 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 619 (+7).

Дані уточнюються.

Теми: війна
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