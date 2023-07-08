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В Украине уничтожены еще более 600 россиян и 16 артсистем

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 08:20
В Украине уничтожены еще более 600 россиян и 16 артсистем
фото генштаба

Украинские защитники уничтожили за сутки 630 российских военных, 4 танка и 16 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 233440 (+630) человек ликвидировано,
  • танков - 4074 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7953 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4346 (+16) ед,
  • РСЗО - 661 (+3) ед,
  • средства ПВО - 410 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3666 (+14),
  • крылатые ракеты - 1271 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6914 (+16) ед,
  • специальная техника - 619 (+7).

Данные уточняются.

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Темы: война
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