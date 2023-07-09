На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

мертва риба на річці Псел, фото: Олег Лєднік у Facebook

У річці Псел на Полтавщині вода забруднена невідомою речовиною, на частині річки нижче села Запсілля забороно купання, вилов риби та використання води для господарських потреб.

Джерело: начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік у Facebook

Дослівно: "Вище с.Запсілля, у р.Псел невідома речовина потрапила у воду. Жителі скаржаться на помутніння води і різкі запахи.

…Вводиться тимчасова заборона на купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із р.Псел, від с.Запсілля і нижче за течією!".

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Деталі: Пізніше Лєднік повідомив, що провів позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району Полтавської області, де обговорювалася ця надзвичайна подія.

"За попередніми даними, внаслідок великої кількості опадів малі річки вийшли з берегів та розмили деякі стихійні сміттєзвалища. Відчутній запах каналізаційних стоків вище села Запсілля. Представники ДСНС виїхали на місце надзвичайної ситуації та встановлюють обставини. Здійснюється оповіщення населення про забруднення річки Псел у засобах масової інформації", - написав він.

Правоохоронним органам доручили забезпечити патрулювання прилеглих територій біля річки Псел з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території до відповідного рішення комісії, а також взяти під контроль торгівлю рибою в роздрібній мережі району.