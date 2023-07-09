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На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 18:04
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
мертвая рыба на реке Псел, фото: Олег Ледник в Facebook

В реке Псел на Полтавщине вода загрязнена неизвестным веществом, на части реки ниже села Запселье запрещено купание, вылов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд.

Источник: начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник в Facebook

Дословно: "Выше с.Запселье, в р.Псел неизвестное вещество попало в воду. Жители жалуются на помутнение воды и резкие запахи.

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...Вводится временный запрет на купание, вылов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд из р.Псел, от с.Запселье и ниже по течению!".

Детали: Позже Ледник сообщил, что провел внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременчугского района Полтавской области, где обсуждалось это чрезвычайное происшествие.

"По предварительным данным, в результате большого количества осадков малые реки вышли из берегов и размыли некоторые стихийные свалки. Ощутимый запах канализационных стоков выше села Запселье. Представители ГСЧС выехали на место чрезвычайной ситуации и устанавливают обстоятельства. Осуществляется оповещение населения о загрязнении реки Псел в средствах массовой информации", - написал он.

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Правоохранительным органам поручили обеспечить патрулирование прилегающих территорий возле реки Псел с целью обеспечения запрета на посещение граждан загрязненной территории до соответствующего решения комиссии, а также взять под контроль торговлю рыбой в розничной сети района.

Темы: Полтавская областьэкологиявода
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