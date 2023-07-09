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Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 18:25
Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны
флаг Чехии, фото Pixabay

Почти половина чехов считают, что украинское контрнаступление не будет способствовать более быстрому прекращению российской агрессии. 

Об этом говорится в опросе Median для Radiožurnál, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

47% опрошенных чехов не ожидают, что украинское контрнаступление поможет быстрее закончить войну. Такого пессимистического мнения чаще всего придерживается население старше 59 лет, люди со средним образованием или, почти в 50% случаев, также жители Моравии и Силезии.

С другой стороны, примерно треть чехов, 31%, придерживаются противоположного мнения. Такую позицию высказывали студенты вузов, избиратели правящей коалиции SPOLU и PirSTAN и избиратели президента Петра Павла.

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Менее четверти населения не имеет своего мнения о ситуации с украинским контрнаступлением.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел объяснил свое заявление о том, что Вооруженные силы Украины будут иметь только одну попытку для контрнаступления.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявлял, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно в ходе контрнаступления, чтобы избежать больших потерь.

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Темы: Чехияконтрнаступлениеопрос
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