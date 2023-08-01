Загарбники розшукують дітей, які на окупованих територіях не ходять у російські школи – ЦНС

З наближенням нового навчального року росіяни на окупованих територіях почали розшукувати дітей, яких батьки відмовилися віддавати у школи загарбників.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Перед початком нового навчального року окупанти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти створили групи колаборантів, які фіксують і перевіряють відвідуваність дитиною школи".

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Деталі: За інформацією ЦНС, батькам, які відмовилися віддавати своїх дітей у школи окупантів, погрожують позбавленням батьківських прав.

"Також окупаційна влада зобов’язала батьків мати російські паспорти. При цьому "червону макулатуру" мають мати обидва з батьків, інакше дитині заборонено буде навчатися, а батьки також будуть позбавлені прав", – повідомили у Спротиві.